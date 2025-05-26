Содержание Аверкиевского территориального отдела проверили в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов проверил содержание Аверкиевского территориального отдела. Все его поручения должны выполнить до 15 июня.

В Ново-Загарье городские службы частично отремонтируют плитку на памятнике участникам Великой Отечественной войны, а рядом с храмом установят новые стенды с историей деревни.

В Крупине продолжат строительство тротуара вдоль региональной дороги. Глава округа поручил устранить большую лужу у часовни и памятника участникам Великой Отечественной войны. По просьбам жителей у дома № 80 установят противоскоростной вал. Денис Семенов и жители деревни обсудили уборку подъездов и отсутствие постоянного дворника. МБУ «Благоустройство» уже включилось в решение заявленных проблем.

В Алферове установят знак, запрещающий парковку грузовых машин перед Домом культуры.

«По капитальному ремонту тротуара вдоль региональной дороги готовим документы, чтобы включить эти работы в областной план — дорога там разделяет деревню, и безопасный тротуар нужен жителям. Такая же задача по тротуару поставлена и по Андреево. В Андреево дополнительно планируем асфальтировать площадку перед сценой», — сказал Денис Семенов.

По всем населенным пунктам остаются задачи по покосу травы, уборке мусора и содержанию детских площадок. В ближайшее время специалисты покрасят ограждения, завезут песок в игровые комплексы и отремонтируют покрытия.