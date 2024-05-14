Содействие бизнес-омбудсмена помогло убрать бетонные блоки с участка подмосковного предпринимателя | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:39 Содействие бизнес-омбудсмена помогло убрать бетонные блоки с участка подмосковного предпринимателя Бизнес-омбудсмен помог решить вопрос предпринимателя в споре за участок Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Подмосковному предпринимателю из Павлово-Посадского городского округа пришлось обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену, когда он обнаружил на своем участке бетонные блоки. Как оказалось, появившиеся конструкции установили для строительства пешеходного перехода, однако собственника земли в эти планы не посвятили.

Несмотря на то, что споры хозяйствующих субъектов не входят в компетенцию бизнес-омбудсмена, Владимир Головнев отправил письмо в ФКУ «Центравтомагистраль». Выяснилось, что в документах, предоставленных при приеме-передаче участка федеральной автомобильной дороги, элементы, указанные в письме, отсутствуют и на балансе учреждения не числятся.

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Таким образом предприниматель вправе использовать свой земельный участок по назначению.

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