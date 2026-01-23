Собственные доходы бюджета Подмосковья составили 1,5 трлн рублей в 2025 году

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Подмосковья в 2025 году составили 1,5 триллиона рублей. Это почти на 11% больше, чем годом ранее.

Основной рост поступлений обеспечили налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

Сборы НДФЛ достигли 623 миллиардов рублей, увеличившись на 13,6%. Сильнее всего доходы выросли в сферах торговли, обрабатывающих производств, науки, транспорта и логистики, а также информационных технологий. Так, поступления от IT-сектора взлетели на 85,7%.

Налог на прибыль организаций принес в казну 379 миллиардов рублей, что на 1,7% выше уровня 2024 года. Больше всего средств поступило от предприятий торговли и обрабатывающих производств — на их долю пришлось более 67% от общей суммы налога.

Упрощенная система налогообложения пополнила бюджет на 117 миллиардов рублей, показав рост на 8,5%.

Также значительно выросли поступления от налога на профессиональный доход — до семи миллиардов рублей. Это связано с тем, что число самозанятых в Подмосковье за год увеличилось на 243 тысячи и превысило миллион человек.

Налоги на имущество принесли 148 миллиардов рублей, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. Неналоговые доходы, в частности, от размещения бюджетных средств, выросли на 23,8% и составили 112 миллиардов рублей.

Из общей суммы доходов в полтора триллиона рублей в региональный бюджет поступило более 1,1 триллиона (рост составил 10,1%).

В бюджеты городов и районов Подмосковья направили 365 миллиардов, что на 13,7% больше, чем в 2024 году. Среди муниципалитетов наибольший рост собственных доходов показали Щелково, Лосино-Петровский, Люберцы, Наро-Фоминск, а также Луховицы.