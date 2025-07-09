Собственные доходы бюджета Подмосковья превысили 650 миллиардов рублей с января

Финансовые показатели Московской области продолжают демонстрировать уверенный рост. За первые шесть месяцев года налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 660 миллиардов рублей, что на 14,6% превышает прошлогодние показатели.

Основу бюджетных поступлений традиционно составляют налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, которые обеспечили 72% всех налоговых доходов.

«В региональный бюджет за первое полугодие этого года поступило 504 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 13,9%. В бюджеты муниципальных образований — 156 миллиардов рублей собственных доходов, рост — на 17,2%», — пояснил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

Поступления НДФЛ выросли на 17,7%, достигнув 255 миллиардов рублей. Наибольший вклад в этот рост внесли предприятия торговли (+12,7%), обрабатывающей промышленности (+14%), научной сферы (+5,6%) и транспорта (+15,9%).

Налог на прибыль организаций принес в бюджет 180 миллиардов, увеличившись на 3,9%. Лидерами роста стали торговый сектор (+13,5%), обрабатывающие производства (+10,6%) и финансовые организации (+23%).

Значительный прирост продемонстрировали и другие категории. Так, налоги на совокупный доход выросли на 16,7%, составив 73 миллиарда рублей, в том числе поступления по упрощенной системе увеличились на 15% — до 64 миллиардов.

Имущественные налоги достигли 56 миллиардов рублей с ростом на 14,2%. Впечатляющий рост на 42,4% продемонстрировали неналоговые доходы, которые составили 54 миллиарда рублей.