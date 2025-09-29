Собственные доходы Балашихи с начала года выросли почти на два миллиарда рублей

Собственные доходы городского округа Балашиха за январь–август 2025 года составили 9,2 миллиарда рублей. Это на 1,9 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост доходов округа обеспечивается за счет планомерного развития инфраструктуры и улучшения деловой среды. Налоговые доходы достигли 7,8 миллиарда рублей, показав прирост в 26,8%. Рост налоговых доходов Балашихи в январе–августе текущего года обеспечен увеличением поступлений по НДФЛ и упрощенной системе налогообложения. По НДФЛ бюджет городского округа получил 3,6 млрд рублей, прирост составил 35,9%, от УСН — 2,9 миллиарда рублей, прирост достиг 18,7%.

Существенный рост также продемонстрировал земельный налог: его поступления увеличились на 10%, достигнув 0,7 миллиарда рублей.

Неналоговые доходы городского округа составили 1,4 миллиарда рублей, показав увеличение на 26,6%.