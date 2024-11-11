Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ участков на 2,1 млрд рублей

Более восьми тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков с начала года в Подмосковье. За этот период бюджет региона получил более 2,1 миллиардов рублей.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, по расчету платы за изменения ВРИ направлено более 12 тысяч положительных решений на сумму более 10 миллиардов рублей сначала года.

Как пояснили в ведомстве, Росреестр вносит изменения в ЕГРН только после оплаты услуги по изменению вида разрешенного использования. Однако следует помнить, что изменение ВРИ земельного участка может отразиться на его кадастровой стоимости и на величине земельного налога.

Рассчитать стоимость услуги можно, воспользовавшись сервисом Минимущества на региональном сайте госуслуг.

Чтобы узнать вид разрешенного использования земли нужно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта. Это можно сделать на сайте госуслуг, на сайте Росреестра, в офисах МФЦ или через сервис «Публичная кадастровая карта».