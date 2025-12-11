Собственники квартир в Солнечногорске получили доступ к онлайн-собраниям

У жителей Солнечногорска появилась возможность проводить общие собрания собственников квартир в дистанционном формате. Теперь можно голосовать по вопросам управления многоквартирным домом через портал «ГИС ЖКХ» , используя учетную запись на Госуслугах.

Первое электронное собрание может организовать собственник помещения или управляющая компания. Сообщение о проведении голосования размещается в системе ГИС ЖКХ за 10 рабочих дней до его начала. В объявлении указываются: администратор собрания, порядок приема сообщений и решений от собственников, а также продолжительность голосования.

«Преимущество новой системы заключается в автоматическом поступлении информации о собраниях, принятых решениях и протоколах в личные кабинеты собственников на портале Госуслуг», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Кроме участия в голосованиях, на платформе можно проверить лицензию управляющей компании, передать показания счетчиков, узнать о субсидиях и оплатить коммунальные услуги. Проверка включения дома в систему осуществляется через раздел «Голосования по дому» на портале Госуслуг.