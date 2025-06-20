Собственникам квартир в Солнечногорске рассказали о возможности онлайн-собраний

Для участия в общих собраниях собственников жилья в Солнечногорске в режиме онлайн потребуется учетная запись на Госуслугах и портал ГИС ЖКХ. С помощью онлайн-платформы можно голосовать за решения по управлению домом с любого устройства, имеющего доступ к интернету.

Кроме голосования, портал ГИС ЖКХ предоставляет широкий спектр сервисов, таких как передача показаний счетчиков, оплата коммунальных услуг, проверка задолженности и наблюдение за ходом работ по дому. Проверить, подключен ли дом к системе, можно в разделе «Голосования по дому» на портале Госуслуг.

«Это нововведение очень упрощает процесс принятия решений по вопросам управления МКД. Инновация предоставляет жителям удобный и современный инструмент для активного участия в жизни своего дома», — подчеркнул первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

Если возникнут сложности с регистрацией или голосованием, помощь всегда можно получить в любом МФЦ. Также существует возможность передать свое решение администратору общего собрания.