Собственникам домов в Пушкинском округе упростят оформление земли

В Пушкинском округе проводят разъяснительную работу о переводе жилья в статус блокированной застройки. Власти стремятся помочь жителям легализовать постройки и землю.

Встреча с собственниками одноэтажных домов прошла 3 февраля. На ней обсуждали, как изменить юридический статус зданий, которые выглядят как частные дома, но считаются многоквартирными.

«Такие дома попали в правовой тупик. Люди годами обустраивали участки, но не могут оформить их в собственность. Все постройки считаются самовольными», — пояснила заместитель главы округа Людмила Конопатченкова.

Новый статус позволит каждому владельцу зарегистрировать землю, узаконить гаражи и сараи, а также строить на своей территории. Для тех, кто оформит документы до 1 сентября 2026 года, действует льгота — госпошлина составит 3 процента от кадастровой стоимости.

На встрече также ответили на вопросы о признании домов аварийными. Администрация продолжает информировать жителей через выезды специалистов, листовки и публикации в соцсетях.