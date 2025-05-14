Собственник земельного участка в Люберцах выплатит ущерб за загрязнение почвы

Люберецкий городской суд постановил взыскать 220 тысяч рублей в счет возмещения экологического ущерба с владельца земельного участка в деревне Марусино. Исковые требования Министерства экологии Московской области были полностью удовлетворены.
Инспекторы эконадзора выявили строительные отходы на участке площадью 450 квадратных метров. Место было предназначено для складской деятельности и использовалось с нарушениями, что привело к повреждению плодородного слоя почвы. Специалисты провели экспертизу и оценили ущерб в 220 тысяч рублей.
Собственник земельного участка не явился на судебное заседание после уведомления. За ним сохраняется право обжаловать принятое решение.
Онлайн-голосование за премию «Золотой медвежонок» началось в Москве
Украинские боевики нанесли удар по больнице в Курской области
Диетолог Пристанский назвал хумус полезным, но высококалорийным блюдом
Трех жителей Подольска заподозрили в похищении человека ради выкупа
Борцы из Балашихи стали победителями всероссийского турнира
Жители Чехова смогут сдать нормативы ГТО на стадионе «Гидросталь»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте