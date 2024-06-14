Собственная котельная появится у спортивной школы в Клину в 2025 году

Новую блочно-модульную котельную построят для нужд спортивной школы олимпийского резерва в Клину. Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в безвозмездное пользование земельный участок.

В настоящее время в Клину началась масштабная реконструкция школы.

По проекту планируется демонтировать несколько блоков здания, полностью реконструировать бассейн, а также построить дополнительные спортивные и административные модули. В цокольном этаже спортшколы разместятся пневматический тир, тренерские, хозяйственные помещения и раздевалки для бассейна.

На первом этаже школы появятся медицинский блок, тренерские кабинеты, конференц-зал и столовая, а на втором универсальный спортзал, зал для художественной гимнастики и раздевалки.

Все строительные работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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