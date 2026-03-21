Собрания собственников жилья перевели в электронный формат в Подольске

В Московской области продолжается переход на электронные общие собрания собственников. Жители многоквартирных домов теперь могут решать вопросы управления через систему ГИС ЖКХ.

Бумажные бюллетени и обход квартир уходят в прошлое. Для участия достаточно зайти на портал «Госуслуги» и перейти в раздел жилищно-коммунального хозяйства. Там собственники голосуют по вопросам капремонта, благоустройства или смены управляющей организации.

«Сейчас более 127 миллионов квадратных метров переведено на электронную форму общих собраний собственников, — сообщила заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Полина Бондарева. — Это примерно 43 процента жилого фонда региона. Мы на этом не останавливаемся и активно идем вперед».