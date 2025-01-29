Собрания собственников МКД в Реутове будут проводить в электронном формате

В рамках пилотного проекта такой способ голосования опробовали в пяти многоквартирных домах городского округа. Жители могут выбрать любой из четырех способов передачи своего волеизъявления.

Переход на электронное голосование для собственников многоквартирных домов обсуждался на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством Подмосковья. Основными целями нововведения являются исключение фальсификаций протоколов и незаконной смены управляющих компаний, повышение прозрачности и оперативности работы УК и устранение нарушений процедуры их переизбрания.

«Опробовали этот способ голосования в пяти МКД. Замечаний нет, можно использовать при решении вопросов дома», — отметил заместитель главы Реутова Владимир Климов.

Когда начнется голосование, жители дома получат уведомления на портале госуслуг, на электронную почту или в приложении «Госуслуги. Дом». Также размещаются объявления на информационных стендах, в общедомовых чатах и телеграм-каналах управляющей компании.

Горожане могут проголосовать через систему ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом», через МФЦ или передать бланк для внесения данных администратору.