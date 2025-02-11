Собрание Союза промышленников и предпринимателей прошло в Балашихе

Общее собрание «Союза промышленников и предпринимателей Городского округа Балашиха» прошло в рамках партпроекта «Предпринимательство». Мероприятие открыл секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, который рассказал о взаимодействии органов государственной власти, местного самоуправления и бизнес-сообщества.

На собрании обсудили организационные вопросы, утвержден новый состав Союза, а также подведены итоги работы за 2024 год.

«В 2024 году наши промышленные предприятия отгрузили товаров и оказали услуг на сумму более 83,5 млрд рублей, что на 13,3% больше, чем в 2023 году. Объем розничного товарооборота увеличился на 31% и составил 135 млрд рублей. В целом, крупные и средние предприятия отгрузили товаров и выполнили работ на сумму более 177 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель за прошлый год на 42%», — отметила координатор партпроекта «Предпринимательство» Светлана Тананова.

Она также рассказала о мерах поддержки бизнеса в Балашихе и подчеркнула, что в 2025 году работа по привлечению новых инвесторов, развитию индустриальных парков и поддержке существующих производственных площадок будет продолжена.