Собрание «Школы молодого политика» прошло в Серпухове

Вадим Витальевич поделился с участниками своим опытом в политике, рассказал о том, как партия сыграла ключевую роль в его жизни, и дал ценные советы молодежи. Особое внимание он уделил важности целеустремленности, планирования и активного участия в общественной жизни для достижения успеха.

Мероприятие вызвало большой интерес у активной молодежи городского округа. Участники отметили, что такие встречи помогают не только расширить кругозор, но и дают практические знания для построения карьеры и реализации личных амбиций.

Брифинг прошел в рамках проекта «Школа молодого политика», который реализуется при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Проект является частью партийной инициативы «Моя карьера с Единой Россией», координатором которой выступает депутат окружного Совета и член фракции «Единая Россия» Надежда Еремина.

Организаторы выразили уверенность, что приобретенные знания помогут молодым людям добиваться поставленных целей и активно участвовать в развитии родного региона.