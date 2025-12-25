Собрание сельских старост прошло в Озерах

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев встретились с представителями сел и деревень. На мероприятии подвели итоги уходящего года и оценили проделанную работу.

На сегодняшний день в зоне ответственности озерского отдела службы управления территориями находится 60 населенных пунктов, включая сам город Озеры. Это и крупные, и небольшие поселения. Роль сельского старосты на этих территориях сложно переоценить, именно они выступают связующим звеном, помогая оперативно выявлять и решать насущные проблемы.

«Очень приятно, что 100 процентов населенных пунктов имеют своих старост. Только вместе мы можем добиваться высоких результатов», — отметил Александр Гречищев.