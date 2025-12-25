Собрание сельских старост прошло в Озерах
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев встретились с представителями сел и деревень. На мероприятии подвели итоги уходящего года и оценили проделанную работу.
На сегодняшний день в зоне ответственности озерского отдела службы управления территориями находится 60 населенных пунктов, включая сам город Озеры. Это и крупные, и небольшие поселения. Роль сельского старосты на этих территориях сложно переоценить, именно они выступают связующим звеном, помогая оперативно выявлять и решать насущные проблемы.
«Очень приятно, что 100 процентов населенных пунктов имеют своих старост. Только вместе мы можем добиваться высоких результатов», — отметил Александр Гречищев.
Благодаря слаженной работе старост и местных властей за год удалось выполнить весь запланированный объем работ. В ряде населенных пунктов — Болобнове, Бояркине, Комареве, Бабурине, Кобякове и других — отсыпали щебнем и заасфальтировали дороги. Там, где было необходимо, установили остановочные павильоны, благоустроили дворы, прочистили ливневки, смонтировали дорожные зеркала и привели в надлежащий вид контейнерные площадки.
Хотя за год удалось сделать многое, ряд вопросов еще предстоит проработать. В частности, это ремонт дорог, бродячие животные, регулярность общественного транспорта. На встрече участники смогли лично обозначить все волнующие жителей моменты, а те, кто не успел высказаться, записали свои обращения на специальных бланках. Все заявки изучат и возьмут в работу, заверил глава округа. Некоторые обращения удавалось решить прямо за круглым столом.
В завершении мероприятия старостам вручили новогодние подарки. Все участники договорились не прерывать традицию личных встреч и в будущем году.