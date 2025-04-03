Собрание руководителей отделений «Движения первых» прошло в Реутове

В Реутове обсудили развитие отделений «Движения первых» на встрече лидеров. В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений, заинтересованных в совершенствовании системы воспитания школьников.

Встреча подтвердила высокий уровень вовлеченности молодых лидеров в общественную жизнь города. Участие в мероприятии приняли 15 человек, в том числе 10 руководителей школьных отделений «Движения первых», методисты, представители учреждений дополнительного образования.

Основным спикером стала директор «Дома детского творчества» Наталья Кивва. Она рассказала о современных тенденциях в сфере дополнительного образования и эффективных подходах к воспитательной работе в рамках деятельности Движения.

На встрече обсудили воспитание подрастающего поколения, развитие внеурочной деятельности, формирование активной гражданской позиции у школьников. Участники создали план мероприятий, которые пройдут в Реутове под эгидой «Движения первых» в ближайшие месяцы. Были проработаны детали проектов, которые направлены на вовлечение молодежи в социальную деятельность.

Муниципальный координатор «Движения первых» в Реутове Ольга Клименко отметила, что организация продолжает развиваться, а предыдущая встреча помогла сформировать сплоченную группу инициативной молодежи.