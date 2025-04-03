Собрание руководителей отделений «Движения первых» прошло в Можайске

Итоги 2024 года подвели в местном отделении «Движения первых» в Можайске. Собрание прошло с участием руководителя организации Яны Гуреевой, заместителя главы Елены Заболотной и сотрудников администрации.

«Движение первых» в Можайске функционирует уже год. За это время активные школьники реализовали интересные проекты и совершили образовательные поездки.

«Мы стремимся активно вовлекать наших школьников в процесс создания и реализации проектов и мероприятий. Таким образом мы вовлечем их в деятельность „Движения Первых“ и покажем, что каждый из них может стать частью большой и дружной команды», — отметила руководитель Можайского отделения «Движения Первых» Яна Гуреева.