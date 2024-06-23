Собрание региональной организации «Дети войны» прошло в Подмосковье

Собрание региональной организации «Дети войны» прошло в Московском областном отделении КПРФ. Открыл и вел мероприятие председатель МОО ООО «Дети войны», секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов.

Он отметил, что собрание было приурочено к 83-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Александр Наумов подчеркнул, что патриотическое воспитание и память о подвиге советских героев имеют большое значение для общества.

В своем выступлении Наумов обратил внимание на возрождение фашизма и подчеркнул важность помощи детям войны. Он также сообщил о планах по внесению законопроекта «О детях войны» в Государственную думу и Московскую областную думу. Наумов выразил надежду на успешное принятие этого закона на федеральном уровне.

«Сейчас идет специальная военная операция, в которой мы обязаны победить. Но для этого необходимо сохранять историческую память и преемственность поколений», — добавил Наумов.

В ходе мероприятия заместитель председателя Московской областной думы вручил награды двум членам организации «Дети войны». После доклада Наумова все присутствующие единогласно проголосовали за рассмотрение приоритетных вопросов на повестке дня.

Руководителя фракции КПРФ в Мособлдуме также подчеркнул необходимость усиления патриотического воспитания и сохранения памяти о подвиге советского народа во Второй мировой войне. Он предложил организации «Дети войны» активизировать работу в этом направлении, особенно среди молодежи.

В заключение он отметил успешную организацию конкурса творческих работ «Духовно-историческое возрождение Отечества — ДИВО», проведенного фракцией КПРФ в Московской областной думе, и призвал членов партии принять активное участие в нем.

Кроме того, на собрании выступили представители областной организации «Дети войны». Они обменялись мнениями о предстоящей работе организации.

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