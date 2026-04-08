Собрание председателей садовых товариществ пройдет в Одинцове 14 мая

В администрации Одинцовского округа пройдет собрание председателей садовых и дачных товариществ. Цель встречи — обсудить проект по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот.

На собрание пригласили представителей разных организаций — Министерства имущественных отношений Московской области, Союза дачников Подмосковья, налоговой службы, Бюро технической инвентаризации Подмосковья, Управления Росреестра по Московской области, энергетических компаний «Мосэнерго», «Мосэнергосбыт», «Оборонэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций.

Собрание начнется 14 мая в 16:00. Его проведут в актовом зале администрации по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. Чтобы попасть на встречу, нужно предъявить паспорт или другой документ, который подтверждает личность. Если необходимо заказать пропуск, можно отправить свои фамилию, имя и отчество, а также название садового товарищества на электронную почту odin@admin-mo.ru не позднее 15:00 13 мая 2026 года.