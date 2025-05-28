Собрание о профилактике ДТП с участием детей пройдет в Подмосковье

В Подмосковье пройдет родительское онлайн-собрание, на котором обсудят, как предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей. В эфире выступят министр образования Московской области Ингрид Пильдес и главный госинспектор по безопасности дорожного движения региона Виктор Кузнецов.

Спикеры расскажут о текущей ситуации с детским травматизмом на дорогах и причинах аварий, а также дадут советы, как снизить риски. Особое внимание уделят тому, как родители могут повлиять на формирование у детей привычек безопасного поведения на дороге. Также затронут тему важности образовательных программ по ПДД.

Прямой эфир начнется в 18:20 на платформе видеохостинга телеканала «360». Присоединиться смогут все желающие.