Собрание молодежных общественных организаций прошло в Богородском округе

Первое в этом году собрание представителей молодежных общественных организаций прошло в Богородском округе. Участники встречи поделились впечатлениями от проведенных во время новогодних праздников мероприятий и обсудили планы совместной работы на ближайшее будущее.

Активисты местного отделения «Движения Первых», Богородского корпуса организации «Волонтеры Подмосковья» и местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» собрались в Центре объединения гражданских инициатив «Единые». За круглым столом участники встречи обсудили планы совместной работы в ближайшем будущем.

За время зимних каникул ребята и волонтеры вместе с депутатами фракции «Единая Россия» и сотрудниками местного отделения партии провели ряд ярких и запоминающихся мероприятий для детей различных возрастов, в том числе, и для детей участников спецоперации.

«Наши новогодние и рождественские праздники были наполнены весельем, играми, конкурсами и подарками. Мы организовали мастер-классы по изготовлению поделок, украшений и новогодних открыток, что позволило детям проявить свою творческую натуру. Также для детей были организованы развлекательные мероприятия во дворах многоквартирных домов. Впереди нас ждет еще много увлекательных совместных проектов», — поделился руководитель организации «Молодая гвардия Единой России» Богородского округа Даниил Попов.