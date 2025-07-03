Собрание для родителей первоклассников пройдет в Черноголовке 7 июля

Округ активно готовится к новому учебному году. Одним из этапов этой подготовки является помощь родителям будущих первоклассников.

7 июля в 18:30 состоится собрание, предназначенное для мам и пап, чьи дети в этом году впервые переступят порог школы. Мероприятие призвано ответить на все волнующие вопросы, помочь адаптироваться к новому этапу в жизни ребенка и обеспечить комфортный переход к школьному обучению.

На собрании будут присутствовать начальник отдела образования округа, сотрудники администрации, а также педагоги школы, готовые поделиться своими знаниями и ответить на все вопросы, касающиеся организации учебного процесса, требований к ученикам и особенностям обучения в первом классе. Организацией встречи занимается Маргарита Гаврина из отдела образования наукограда, которая приглашает всех родителей, чьи дети поступают в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черноголовская СОШ».

В ходе собрания родители получат подробную информацию о школьной программе, учебном плане и особенностях дресс-кода. Собрание пройдет в актовом зале корпуса имени Федора Дубовицкого, расположенного по адресу: Школьный бульвар, 1.