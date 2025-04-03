Собрание Ассоциации ветеранов СВО прошло в Центре протезирования в Реутове

Собрание отделения Ассоциации ветеранов СВО в Реутове прошло на базе Центра протезирования и ортопедии. В мероприятии приняли участие военнослужащие, волонтеры и представители местных предприятий.

Гостям рассказали о целях и задачах Ассоциации ветеранов СВО и показали документальный фильм «ВДВ.Поток» о героизме российских военных. Особое внимание уделили проекту «Успех в единстве поколений», который создан для сохранения исторической памяти.

«Без уважения к традициям предков, без сохранения нашей истории невозможно настоящее единство. Наша задача — чтить подвиги тех, кто защищал и строил страну. И мы открыты для решения любых вопросов, с которыми сталкиваются наши защитники», — отметил представитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко.

В Ассоциации ветеранов СВО в Реутове зарегистрированы девять военнослужащих, изъявили желание присоединиться к организации еще 15 человек.

«После ранения в сентябре 2024 года я получил комплексную поддержку. Юристы Ассоциации помогли оформить все необходимые документы. Они сразу погружаются в проблему человека», — поделился участник СВО.