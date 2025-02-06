06 февраля 2025 19:27 «Собрал радиоузел и громил немецкие конвои». Глава Подмосковья поздравил ветерана Василия Голотюка с юбилеем Андрей Воробьев поздравил ветерана Василия Голотюка из Подмосковья с юбилеем 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Подмосковье

Ветераны

Андрей Воробьев

Подмосковный ветеран Великой Отечественной войны Василий Голотюк отметил 95-летие. С этим событием полковника поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«От всей души поздравляю ветерана с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа», — отметил Воробьев. Сейчас Василий Леонтьевич живет в Балашихе. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 12 лет. Тогда Василий вместе с мамой и старшим братом жил в Жашкове в Черкасской области.

Чтобы отслеживать и передавать сведения о реальной обстановке в селе, мальчик вместе с товарищами собрал собственный радиоузел, а по ночам расклеивал листовки с фронтовыми новостями.

Василий Голотюк служил в диверсионной группе, громил немецкие конвои. Победу он встретил в родном Жашкове. За отвагу и мужество полковника наградили орденами Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3 степени и другими медалями.