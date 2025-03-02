Собор в Можайске поучаствовал в конкурсе на звание культурного хранителя

Можайский кот из Ново-Никольского собора претендует на звание главного хвостатого хранителя. Конкурс инициировали в Министерстве культуры Российской Федерации.

Рыжик Рыжикович из Ново-Никольского собора соревнуется с животными из других музеев со всей России. Среди конкурентов — коты и кошки из Подмосковья, Крыма, Иркутска и Пермского края, а также коза Хуанита из Петергофа.

«Рыжик Рыжикович уже многие лета проповедует и поддерживает прихожан добрым словом», — отметили в группе собора Николы Чудотворца Можайского.

Сейчас стартовал первый тур голосования.

Ново-Никольский собор — православная жемчужина Можайской земли. На его территории работает музей, проводятся экскурсии, есть возможность посетить колокольню и познакомиться с рыжим хвостатым музейным смотрителем.