Соблюдение требований воинского учета среди водителей такси проверили в Чехове

В муниципальном округе Чехов прошла проверка соблюдения законодательства о воинском учете среди граждан, осуществляющих трудовую деятельность. В ходе мероприятия проверили 29 водителей такси и выявили два нарушения.

В муниципальном округе Чехов провели проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации по воинскому учету. Мероприятие организовали представители отдела военного следственного комитета по Чеховскому гарнизону совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и военного комиссариата.

В рамках проверки специалисты обследовали документы 29 водителей такси, работающих в таксопарках и занимающихся пассажирскими перевозками. У двух граждан, ранее получивших российское гражданство, выявили отсутствие постановки на воинский учет.

На месте им вручили повестки в военный комиссариат муниципального округа Чехов. В установленном законом порядке там будет принято решение об их постановке на воинский учет.

Подобные профилактические мероприятия в муниципалитете проводятся на постоянной основе.