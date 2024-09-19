Соблюдение торговых норм проверили в Венюкове

Рейд по торговым объектам прошел в микрорайоне Венюково в Чехове. Сотрудники администрации проверили, соблюдают ли предприниматели установленные законом нормы.

В мониторинге торговых объектов поучаствовали замглавы муниципалитета Артем Попов, начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг управления промышленности, инвестиций и развития предпринимательства администрации Чехова Александр Акопов, а также муниципальные депутаты Константин Безрукавый, Сергей Данилюк и Константин Коваленко.

Комиссия выявила ряд нарушений. Представителям торговых точек напомнили о том, почему важно согласовывать размещение рекламных конструкций. Также поговорили о запрете выносной торговли и важности правильного вывоза и утилизации отходов.

«Мы обсудили выявленные проблемы с предпринимателями и дали рекомендации по их устранению. Также переговорили с директором рынка о необходимости усиления контроля за правопорядком. Подобные обходы будут продолжены, так как соблюдение правил благоустройства и законодательства в сфере торговли — наша приоритетная задача», — прокомментировал Артем Попов.

Отметим, что мероприятие прошло по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

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