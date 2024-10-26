Соблюдение температурного режима проверили в домах Солнечногорска

Группы контроля отопления ежедневно работают в Солнечногорске. Они проверили выше 450 квартир, где осмотрели батареи и измерили температуру.

«На данный момент управляющая компания устраняет выявленные нами проблемы. Помимо обходов, мы отрабатываем обращения, поступившие по горячей линии главы и через социальные сети, разбираемся с каждым адресом индивидуально», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Группы контроля отопления будут работать на протяжении всего осенне-зимнего периода: реагировать на жалобы, выезжать на места и помогать оперативно решать проблемы. Общественники, депутаты и сотрудники администрации Солнечногорска проверяют наличие нормативного отопления и горячей воды в многоквартирных домах муниципалитета. Сейчас они инспектируют все 47 домов микрорайона «Выстрел». В некоторых квартирах и подъездах выявили завоздушивание батарей. Информацию уже передали в работу управляющей компании, чтобы специалисты спустили лишний воздух.

При подготовке к отопительному сезону в микрорайоне «Выстрел» модернизировали котельную, а также заменили порядка 36 километров сетей горячего водоснабжения и центрального отопления, что значительно улучшило качество жилищно-коммунальных услуг.

«Запустили котельную „Выстрел“, переключили на новую ветку. В дома подается полноценное давление, и горячая вода уже доходит до верхних этажей, чего раньше, к сожалению, не было, и люди выше 10-13-го этажей оставались без горячей воды и отопления. Соответственно, им приходилось пользоваться обогревателями и бойлерами. В данный момент эта ситуация стабилизируется. Граждане зимой будут в тепле и с горячей водой», — отметил заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Павел Иванов.

По вопросам отопления жители Солнечногорска могут обратиться на горячую линию главы городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-47.

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