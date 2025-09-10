Соблюдение расписания общественного транспорта проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялась проверка соблюдения расписания общественного транспорта, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров и уменьшить количество жалоб. В мероприятии приняли участие начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры Виктория Рожкова вместе с руководством автостанции.

В ходе проверки особое внимание уделили маршрутам № 5 и № 312. На маршруте № 5 было зафиксировано небольшое опоздание из-за пробок. А на маршруте № 312 один из четырех проверенных рейсов с 8:00 до 9:00 прибыл с опозданием на пять минут, но пассажиры были об этом предупреждены диспетчером.

«Регулярный мониторинг позволяет нам контролировать ситуацию, соблюдение стандартов транспортного обслуживания и принимать меры для улучшения работы общественного транспорта», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Специалисты и представители администрации муниципалитета проводят такие проверки еженедельно. Жители могут сообщать о нарушениях на горячую линию главы округа — 8-800-201-67-47 и через портал «Добродел»