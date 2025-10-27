Соблюдение расписания общественного транспорта проверили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск в рамках еженедельного рейда провели проверку соблюдения графиков движения общественного транспорта. На этот раз сотрудники администрации муниципалитета осуществляли мониторинг прибытия автобусов, курсирующих по маршруту № 4, на остановочном пункте «СЭМЗ».

В ходе проверки было зафиксировано десятиминутное опоздание рейса, отправление которого было запланировано на 8:55. Следующий автобус этого же маршрута также прибыл с опозданием на 11 минут, что объяснялось пробкой на Ленинградском шоссе.

«Мы стремимся обеспечить соответствие движения автобусов заявленному расписанию, оперативно реагируя на любые сбои. Важно отметить, что выявляемые опоздания в большинстве случаев связаны с объективными причинами, такими как пробки. Кроме того, „Мострансавто“ работает над повышением качества услуг и в настоящее время активно набирает водителей», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Актуальную информацию о вакансиях можно найти на официальном сайте, а также по телефонам: +7 (903) 120-64-37 и +7 (903) 161-92-91.

Жители округа могут сообщать о любых нарушениях и вносить свои предложения по улучшению работы общественного транспорта на Горячую линию главы округа по телефону 8(800) 201-67-47, а также через региональный портал «Добродел»