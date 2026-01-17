Соблюдение расписания автобусов проверили в Солнечногорске

На автостанции города проанализировали движение нескольких маршрутов. В ходе проверки было выявлено одно отклонение от графика.

Проверку организовали на остановочном пункте «Автостанция Солнечногорск». Сотрудники отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации округа проанализировали работу нескольких муниципальных маршрутов.

Начальник отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации округа Виктория Рожкова поделилась, что автобус по маршруту № 312 на 16:42 отсутствовал. Транспорт с маршрута № 25 на 16:40 перевели на маршрут № 26, автобусы № 25 на 16:42 и № 34 на 16:45 пришли вовремя. Информацию о выявленном нарушении направили перевозчику для принятия необходимых мер.

Подобные мероприятия проводятся еженедельно. Их цель — повышение качества транспортного обслуживания и снижение количества жалоб.

Первый заместитель главы округа Виталий Тушинов сказал, что количество жалоб в ноябре — декабре 2025 года снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это стало возможно благодаря совместной работе с «Мострансавто». В 2026 году контроль за соблюдением расписания транспорта продолжается.

В период празднования Крещения для удобства жителей время работы автобусов по маршруту № 4К в Солнечногорске будет продлено до 03:00.