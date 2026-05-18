Соблюдение противопожарного режима проверили в Солнечногорске

16 мая в Солнечногорске прошел рейд по проверке соблюдения особого противопожарного режима. В ходе патрулирования у водоемов и вблизи лесных зон выявили нарушения, связанные с разведением открытого огня.

Сотрудники надзорных и правоохранительных служб провели обход мест отдыха жителей округа. Особое внимание уделили прибрежным территориям и участкам рядом с лесными массивами, где в теплую погоду чаще всего фиксируются нарушения. В нескольких случаях были обнаружены костры, несмотря на действующие ограничения.

В рейде участвовали сотрудники Западного отделения Государственной инспекции по маломерным судам Московской области, полиции и отдела надзорной деятельности по городскому округу Солнечногорск. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций они используют заранее разработанные маршруты патрулирования, которые охватывают популярные места отдыха.

«С 20 апреля на территории Московской области введен особый противопожарный режим, в связи с чем ужесточены требования к пожарной безопасности. Запрещается вне специально оборудованных мест разводить костры, сжигать мусор, сухую листву и траву, тополиный пух, использовать открытый огонь на приусадебных участках без соблюдения строгих правил. Предупреждения за невыполнение данных требований не предусмотрены, к нарушителям применяются только штрафные санкции», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Во время обходов специалисты также объясняли отдыхающим правила безопасности и напоминали о запрете на использование открытого огня. Отдельно граждан информировали о требованиях к эксплуатации маломерных судов и мерах предосторожности на воде.

«Напоминать людям о мерах безопасности крайне необходимо. Мы стараемся доводить до людей как можно больше информации и надеемся, что каждая наша листовка убережет от беды», — отметил руководитель Западного отделения ГИМС Московской области, старший государственный инспектор Олег Павлов.

По итогам рейда сотрудники отдела надзорной деятельности составили административные протоколы. За выявленные нарушения были назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей за каждый случай.