Соблюдение правил трудоустройства мигрантов проверили в 70 торговых точках Подмосковья

Сотрудники подмосковного Минсельхозпрода, ГУРБ и МВД проверили торговые объекты в Солнечногорске и Дмитрове. За неделю они посетили 71 точку и выявили 46 нарушений.

Как рассказали в министерстве, инспекторы проверяли торговые объекты на нарушения миграционного законодательства. В двух округах они выявили 46 замечаний и составили 42 протокола. Штрафы на общую сумму 11 миллионов рублей грозят 11 предпринимателям, которые незаконно привлекли к работе иностранцев.

В ведомстве добавили, что в округах также изъяли несанкционированную продукцию, чтобы не допустить образования незаконных точек торговли на прежнем месте.

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