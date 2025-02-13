Соблюдение правил при проведении ярмарки проверили в Ленинском округе

Продовольственная ярмарка «Товары регионов России» завершилась у кинотеатра «Искра» в Видном. Комиссия регулярно проводила мониторинг соблюдения требований по ее организации и проведению.

Проверки проводили сотрудники администрации Ленинского округа и представители министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Выявленные недочеты и замечания доводим до организаторов для дальнейшего устранения и учета на будущие мероприятия», — отметил начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Илья Булгаков.

Следующая ярмарка пройдет также около кинотеатра. Ее приурочат ко Дню защитника Отечества и проведут 24 февраля. Здесь будут продавать продукты и товары местных мастеров.

Всего в феврале в Московской области проведут около 150 ярмарок. Кроме того, с началом масленичной недели на них можно будет попробовать блины с разными начинками и принять участие в традиционных русских гуляниях.