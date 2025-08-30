Соблюдение правил перевозки пассажиров в общественном транспорте проверили в Истре
Организаторы профилактического мероприятия проводили беседы с водителями общественного транспорта в Истре. Основной упор сделали на ключевых аспектах перевозки детей.
Акция прошла на остановочном пункте «Станция Истра». Ее организовали сотрудники отдела транспорта администрации муниципального округа Истра совместно с административно-пассажирской инспекцией Московской области. Участники напомнили водителям правила безопасности внутри салона и необходимости корректной оплаты проезда каждым пассажиром.
Особое внимание уделили вопросу высадки несовершеннолетних, которые не могут подтвердить факт оплаты проезда.
Чтобы участники акции лучше усвоили информацию, им раздали 120 информационных листовок. В этих памятках содержатся все необходимые сведения о правилах использования общественного транспорта, а также напоминание о взаимной ответственности водителей и пассажиров.