Соблюдение правил перевозки пассажиров в общественном транспорте проверили в Истре

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Организаторы профилактического мероприятия проводили беседы с водителями общественного транспорта в Истре. Основной упор сделали на ключевых аспектах перевозки детей.

Акция прошла на остановочном пункте «Станция Истра». Ее организовали сотрудники отдела транспорта администрации муниципального округа Истра совместно с административно-пассажирской инспекцией Московской области. Участники напомнили водителям правила безопасности внутри салона и необходимости корректной оплаты проезда каждым пассажиром.

Особое внимание уделили вопросу высадки несовершеннолетних, которые не могут подтвердить факт оплаты проезда.

Чтобы участники акции лучше усвоили информацию, им раздали 120 информационных листовок. В этих памятках содержатся все необходимые сведения о правилах использования общественного транспорта, а также напоминание о взаимной ответственности водителей и пассажиров.