Автоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сотрудники Госавтоинспекции Солнечногорска провели профилактический рейд по соблюдению правил перевозок детей в автомобилях. Мероприятие прошло на улице Почтовой у лицея № 7.

Инспекторы уделяли внимание правильному использованию специальных удерживающих устройств, таких как автокресла, бустеры и ремни безопасности, напоминая водителям о правилах перевозки детей.

Дети до семи лет должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах. Для детей в возрасте от семи до 11 лет разрешено сидеть на заднем сиденье без автокресла и бустера, но с обязательным использованием ремня безопасности. Родители сами оценивают рост и вес ребенка, чтобы решить, нужен ли бустер. Ремень безопасности должен проходить через грудную клетку.

«Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. Проверка нарушений не выявила. Остановленные автолюбители соблюдали правила дорожного движения в части перевозок детей. За данное нарушение штраф составляет три тысячи рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации», — рассказал исполняющий обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Рейд проходит в рамках областного мероприятия «Внимание — дети!», которое продлится до 22 сентября. Второго сентября сотрудники Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения у образовательных учреждений округа, а в течение месяца будут дежурить по утрам у городских школ. Массовые проверки соблюдения правил перевозки детей запланированы до 4 сентября.

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