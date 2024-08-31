Автоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей в Солнечногорске

Сотрудники Госавтоинспекции Солнечногорска провели профилактический рейд по соблюдению правил перевозок детей в автомобилях. Мероприятие прошло на улице Почтовой у лицея № 7.

Инспекторы уделяли внимание правильному использованию специальных удерживающих устройств, таких как автокресла, бустеры и ремни безопасности, напоминая водителям о правилах перевозки детей.

Дети до семи лет должны находиться в специальных детских удерживающих устройствах. Для детей в возрасте от семи до 11 лет разрешено сидеть на заднем сиденье без автокресла и бустера, но с обязательным использованием ремня безопасности. Родители сами оценивают рост и вес ребенка, чтобы решить, нужен ли бустер. Ремень безопасности должен проходить через грудную клетку.

«Мероприятия проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. Проверка нарушений не выявила. Остановленные автолюбители соблюдали правила дорожного движения в части перевозок детей. За данное нарушение штраф составляет три тысячи рублей согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации», — рассказал исполняющий обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.