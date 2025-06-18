Соблюдение правил оплаты проезда проверили еще в 6 тысячах автобусов Подмосковья

С начала июня инспекторы Административно-пассажирской инспекции Московской области провели масштабные рейды в общественном транспорте. Специалисты проверили свыше 6,2 тысячи автобусов и более 5,6 тысячи пассажиров.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что инспекторы зарегистировали около 1,4 тысячи нарушений финансовой дисциплины. Свыше тысячи случаев касались пассажиров, а еще 257 — водителей транспортных средств. Все они привлечены к административной ответственности с наложением соответствующих штрафов.

Контрольные мероприятия помогают поддерживать порядок в сфере перевозок, улучшать качество обслуживания и обеспечивать соблюдение транспортного законодательства.