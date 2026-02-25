Соблюдение прав заключенных проверили в СИЗО в Можайске

Сотрудник аппарата бизнес-омбудсмиена в Подмосковье посетил ФКУ СИЗО-10 ГУФСИН в Можайске. Он проверил соблюдение прав заключенных по делам экономической направленности и провел для них консультации.

Как рассказали в аппарате уполномоченного, проверка прошла совместно с представителями Общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета при ГУФСИН.

В ходе посещения осмотрели камеры, пообщались с содержащимися в учреждении. Жалоб на условия не поступило, а один из обратившихся получил консультацию о порядке обращения к уполномоченному.

Исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена Подмосковья Наталья Чудакова отметила, что контроль соблюдения прав предпринимателей в местах заключения — это важная часть работы, которая позволяет своевременно выявиьт возможные проблемы.