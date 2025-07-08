Соблюдение ПДД самокатчиками и байкерами проверили в Дубне

Госавтоинспекторы проверяют в Дубне байкеров, самокатчиков, взрослых, детей. В летний сезон за ними установили особый контроль.

С начала лета во время рейдов выявили более 30 нарушений мотоциклистами, 25 — водителями мопедов и квадроциклов. Помимо этого, зафиксировали порядка 50 случаев, когда пренебрегали правилами водители электросамокатов. Часто они ездят вдвоем или по проезжей части. Госавтоинспекторы напоминают, что этот транспорт предназначен только для взрослых, ездят на нем по одному и исключительно по тротуарам.

Также несовершеннолетним передвигаться на электросамокате, для управления которым необходима категория «М», не только противозаконно и опасно. Во время рейда обнаружили двоих таких жителей.

«Нарушителям вменяют административный штраф, привлекают родителей, вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних», — пояснил командир отдельного взвода дорожно-постовой службы Роберт Барлаков.

Подобные профилактические рейды будут проводить на территории Дубны и дальше.