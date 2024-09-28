Соблюдение миграционного законодательства проверили в Наро-Фоминске

Правоохранители в Наро-Фоминске, а также представители администрации и сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проконтролировали соблюдение норм торговли и миграционного законодательства иностранными гражданами. Они проверили 20 объектов.

Комиссия проверила 15 стационарных, четыре нестационарных и один объект дорожного сервиса. В пяти нашли нарушения. Также проверили документы у 30 иностранных граждан и составили семь протоколов: шесть — за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России со штрафом до семи тысяч рублей и один — за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности со штрафом до пяти тысяч рублей.

«Такие проверки играют важную роль в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности на территории нашего города. Важно, чтобы трудовые отношения строились на основе уважения к законам и интересам всех граждан», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

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