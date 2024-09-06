Соблюдение избирательных прав проверили в СИЗО-8 в Сергиевом Посаде

Представители омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской проверили, как соблюдаются избирательные права в СИЗО-8 в Сергиевом Посаде. Сегодня в единый день голосования свой голос отдали 10 подследственных.

По словам Фаевской, люди из Астраханской, Самарской, Кемеровской и Оренбургской областей сегодня поучаствовали в выборах губернатора.

«Мои сотрудники пообщались с избирателями. Голосование прошло в соответствии с законодательством, нарушений избирательных прав не выявлено», — пояснила омбудсмен Подмосковья

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