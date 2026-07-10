Соблюдение графика автобусных маршрутов проверили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сотрудники администрации городского округа Солнечногорск провели проверку работы общественного транспорта. Специалисты 9 июля оценили соблюдение расписания и сопоставили фактическое время прибытия автобусов с установленным графиком.

В ходе мониторинга внимание уделили муниципальным маршрутам № 25 «Автостанция Солнечногорск — Тимоново» и № 4 «Завод СЭМЗ — Больничный комплекс — Дом отдыха „Сенеж“.

По итогам проверки значительных отклонений от расписания выявлено не было.

«С незначительным опозданием в три минуты пришел автобус по маршруту № 4. Такое время приравнивается к дорожным факторам — светофорам, пробкам — и не считается нарушением. График соблюдается, пассажирский транспорт подается вовремя, нареканий нет», — сказал главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры администрации Андрей Малышкин.

Контроль за работой общественного транспорта в округе проводят регулярно — такие проверки проходят не реже одного раза в неделю.

«Таким образом мы помогаем перевозчику отслеживать нарушения и принимать своевременные меры, чтобы пассажиры городского округа не сталкивались с задержками, опозданиями или отменами рейсов и получали транспортные услуги высокого качества», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

Информацию о выявленных замечаниях направляют перевозчику «Мострансавто». Дополнительно движение автобусов контролируют в дистанционном режиме с помощью навигационных систем, которые позволяют отслеживать транспорт в режиме реального времени.