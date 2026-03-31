Собеседования с кандидатами в состав Общественной палаты прошли в Пушкино

В Доме культуры «Пушкино» прошли собеседования с претендентами на вступление в новый состав Общественной палаты. Эксперты региональной комиссии оценили социальные проекты кандидатов и их готовность к общественной работе.

Членам комиссии Общественной палаты Московской области предстояло провести личные встречи с кандидатами. К этому моменту специалисты уже изучили документы каждого соискателя, чтобы проверить их соответствие законодательным требованиям.

На встречах претенденты рассказывали о своей активности и реализованных инициативах. Участники отбора отмечали, что в своей будущей работе намерены сосредоточиться на запросах жителей муниципалитета.

«Каждый из кандидатов прошел серьезный этап проверки документов. На собеседовании мы смотрели не только на формальные достижения, но и на понимание реальных проблем округа. Важно, чтобы люди были готовы к системной работе», — отметил один из членов комиссии.

По итогам личных интервью эксперты подготовят свои рекомендации. Окончательное решение о формировании состава Общественной палаты Пушкинского округа будет принято на основе этих предложений.