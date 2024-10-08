Конкурс костюмов для собак пройдет в парке в Лобне 13 октября

Для владельцев собак и их питомцев состоится конкурс костюмов, победителей которого ждут подарки от спонсоров. Все желающие также могут найти себе четвероного друга, поучаствовав в акции «Пора по домам».

Кроме того, в парке состоится мастер-класс по воспитанию собаки. Его проведет известный кинолог Дмитрий Максимов, который помогает владельцам с коррекцией поведения животных и занимается их подготовкой к сдаче спортивных нормативов.

Для участия в конкурсе собачьих костюмов необходимо заполнить заявку до 12 октября. Все животные должны иметь намордник и поводок, а их хозяева — убирать продукты жизнедеятельности за своими собаками.

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