Конкурс костюмов для собак пройдет в парке в Лобне 13 октября
Мероприятие для любителей животных «Человек собаке друг» состоится в Центральном парке культуры и отдыха 13 октября. Собаководов ждут разнообразные интересные активности.
Для владельцев собак и их питомцев состоится конкурс костюмов, победителей которого ждут подарки от спонсоров. Все желающие также могут найти себе четвероного друга, поучаствовав в акции «Пора по домам».
Кроме того, в парке состоится мастер-класс по воспитанию собаки. Его проведет известный кинолог Дмитрий Максимов, который помогает владельцам с коррекцией поведения животных и занимается их подготовкой к сдаче спортивных нормативов.
Для участия в конкурсе собачьих костюмов необходимо заполнить заявку до 12 октября. Все животные должны иметь намордник и поводок, а их хозяева — убирать продукты жизнедеятельности за своими собаками.
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