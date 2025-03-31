Собака-проводник из Балашихи стала помощником слабовидящей жительницы Севастополя

Лабрадор Улана, воспитанница Российской школы подготовки собак-проводников всероссийского общества слепых, расположенной в Балашихе, стал первым собакой-проводником в Севастопольском обществе слепых. Улана оказала неоценимую помощь Любови Зеленской, жительнице Севастополя с нарушением зрения.

Знакомство Любови и Уланы состоялось в сентябре 2024 года, когда женщина приехала в Балашиху для прохождения двухнедельного курса обучения по взаимодействию с собакой-проводником. В школе они обучались совместным прогулкам по улице и пользованию общественным транспортом.

«Улана значительно облегчила мне жизнь. Уверенности в том, что поход на работу, в магазин, по делам пройдут безопасно, стало намного больше», — поделилась Любовь Зеленская.

Улана помогает хозяйке не только ориентироваться в пространстве, но и оплачивать проезд в общественном транспорте. Лабрадор знает команду «Терминал», что позволяет Любови без труда прикладывать карту к валидатору в автобусе.

В ближайшее время в Севастополь отправится еще одна воспитанница Балашихинской школы — овчарка, которая станет помощницей участника специальной военной операции, вернувшегося с передовой.