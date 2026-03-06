СНТ «Улыбка» в Егорьевске подключили к газу по президентскому проекту

Распределительный газопровод построили в СНТ «Улыбка» в Егорьевске. Там планируют подключить к сетям 30 жилых домов.

СНТ входит в границы деревни Холмы. В первом газифицированном там доме проживает семья военных медиков — Иван и Вера Борщ. Иван Иванович — психиатр-нарколог, а Вера Николаевна уже на пенсии. Пара переехала из Читы и с 2018 года живет в СНТ.

«Мособлгаз газифицировал СНТ „Улыбка“ за три месяца. Протяженность новых газораспределительных сетей составила два километра. Сейчас идет подключение домовладений по президентскому проекту. Потенциал по газификации здесь — 30 домовладений, 10 из них уже подали заявки на газификацию», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Узнать о возможности газификации населенного пункта можно по ссылке.

Для участия в программе дом должен быть зарегистрирован. Подать заявку на присвоение адреса можно через Росреестр и МФЦ.