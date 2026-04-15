Сноубордисты Московской области выиграли 3 медали на Кубке России

Сборная Московской области успешно выступила на заключительных этапах Кубка России по сноуборду, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «сноуборд-кросс» среди мужчин победу одержал Арсений Томин из областного Центра олимпийских видов спорта. Среди женщин серебряным призером стала Анастасия Привалова, также представляющая Центр олимпийских видов спорта и город Истра.

Бронзовую медаль в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» завоевали Данила Баранов и Анастасия Привалова.

По итогам общего зачета Кубка России сезона 2025–2026 годов в дисциплине «сноуборд-кросс» победителями стали Арсений Томин и Анастасия Привалова. В смешанной дисциплине подмосковные спортсмены заняли третье место.

Кубок России по сноуборду проходит с 10 по 15 апреля 2026 года в Лабытнанги (ЯНАО) и завершает соревновательный сезон в данной дисциплине. Соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».