Сноубордисты из Подмосковья завоевали 4 медали на чемпионате России

На чемпионате России по сноуборду представители Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав четыре медали. В их копилке два золота, серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В мужских соревнованиях по «сноуборд-кроссу» лучшим стал Арсений Томин из Подмосковья, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина» и город Истра. Евгений Генин, также представляющий Московскую область, завоевал бронзовую медаль. Серебряным призером стал спортсмен из Новосибирской области.

Среди женщин в дисциплине «сноуборд-кросс» Анастасия Привалова заняла второе место и завоевала серебро. Золото и бронза у спортсменок из Красноярского края и Магаданской области соответственно.

Во второй день чемпионата, в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная», Арсений Томин вновь занял первое место, выступая в паре со спортсменкой из Магаданской области. Второе место у спортсменов из Новосибирской области, а бронзовыми призерами стали представители Ленинградской области.

Чемпионат России по сноуборду проходит с 22 по 26 марта 2026 года на МСК «Сопка» в Красноярске в рамках государственной программы «Спорт России».

