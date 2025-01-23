Сноубордисты из Подмосковья выиграли 2 медали на соревнованиях за Кубок России

Представители Московской области взяли золото и серебро на пятом этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Станислав Керженцев занял первое место в дисциплине ​«параллельный слалом». Следом за ним расположился еще один представитель Подмосковья Степан Наумов. Тройку лидеров замкнул Илья Витюгов из Челябинской области.

В финальном заезде Керженцев опередил Наумова на 0,04 секунды. Отмечается, что оба представителя Московской области показали свои лучшие результаты в рамках розыгрыша Кубка России сезона 2024/2025 годов.

Напомним, пятый этап Кубка России по сноуборду проходил 22 и 23 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Челябинской области. Соревнования провели в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​